Горно-Алтайск, 10 ноября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. В Республике Алтай увеличилось количество детей, изучающих алтайский язык в общеобразовательных школах. Если в 2011 году его изучали 8 848 детей, то в 2016-м — 11 013. По словам и. о. ректора Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай Екатерины Чандыевой, рост произошел не только за счет детей алтайской национальности, но и детей других этнических групп, желающих изучать алтайский язык.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бланк ЕГЭ

На состоявшемся в Горно-Алтайске заседании Совета по алтайскому языку при главе республики, Чандыева рассказала: мониторинг показывает, что все больше становится детей-алтайцев, отказывающихся от изучения родного языка. С 2011 года их доля возросла с 16% до 19,5%. Основная причина отказа — общая загруженность и подготовка к ЕГЭ.

В то же время увеличилось число детей, изучающих алтайский язык в дошкольных учреждениях и в специализированных кружках. Также в ходе мониторинга специалисты отметили, что в учебных планах сокращено количество часов на преподавание языка. У школьников заметно снижение общего уровня навыков письменной и устной речи, уровня понимания текста на алтайском языке на школьном уровне.

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По словам проректора Горно-Алтайского государственного университета по учебной работе Татьяны Куриленко, с учетом востребованности специалистов алтайского языка и литературы и преподавателей иностранных языков, в ГАГУ с 2013 года внедрена практика двухпрофильного бакалавриата при наборе на профили «Русский язык и английский язык». С 1 февраля 2013 года образован факультет алтаистики и тюркологии с двумя кафедрами: алтайский язык и востоковедение; алтайская литература и народно-художественная культура. На факультете был осуществлен набор на двухпрофильное обучение: «Родной язык и английский язык», «Родной язык и китайский язык», в связи с этим конкурс на факультет значительно возрос, рассказала проректор.

Члены Cовета по алтайскому языку высказали свои предложения по работе с родителями детей, отказывающихся от обучения родному языку, стимулированию учащихся, которые изучают алтайский, регулированию учебной нагрузки, а также создания методической базы.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад в Республике Алтай предпринималась попытка принять закон, который бы обязывал детей-алтайцев изучать родной язык. Однако прокуратура сочла, что это нарушит права школьников, и в итоге алтайский язык изучают только те, кто выразил соответствующее желание.

В республике проживают 215 тыс. человек, среди них 56% русских и 34% алтайцев. По данным переписи 2010 года, алтайским языком владели 55 720 человек, в то время как общая численность алтайцев в России составляла 74 238, в том числе в Республике Алтай — 68 814 человек.