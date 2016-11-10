Тюмень, 10 ноября, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В период с января по октябрь года во всех субъектах УрФО наблюдалось снижение стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке. Наибольшее падение цен произошло в Ямало-Ненецком АО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM эксперты Аналитического центра SRG.

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Если вы планируете купить квартиру до Нового года, можете вздохнуть свободно: резкого роста цен не будет, говорят аналитики. По оценкам Аналитического центра SRG в Тюменской области снижение стоимости вторичного «квадрата» с начала года составило 3,8%, то есть на 2,1 тыс. руб. и на октябрь его цена — 53,2 тыс. рублей. В Тюмени цены на недвижимость снижаются уже 22 месяца подряд, сообщают аналитики федерального риэлторского агентства «Этажи». Сентябрь 2015 года стартовал с цены 64,2 тыс. рублей за «квадрат» вторички, а сентябрь 2016 года — с 60,1 тыс. рублей.

На Ямале темп падения «вторички» с начала года составил 8,5%, что в абсолютном выражении составило 6,1 тыс. руб. На октябрь 2016 года средневзвешенная стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости составила 65,5 тыс. руб.

В ХМАО-Югре средняя стоимость квадратного метра снизилась на 7,37%, что в абсолютном выражении составило 4,4 тыс. руб. и по состоянию на октябрь оказалась равной 54,7 тыс. руб.

В Свердловской области средняя стоимость «квадрата» снизилась на 4,44% или на 2,2 тыс. руб. и составила на октябрь 48,3 тыс. кв. м, а в Курганской на 3,96% или 1,4 тыс. рублей. Стоимость «квадрата» в октябре в Зауралье составила 34,1 тыс. рублей.

В Челябинской области средняя стоимость квадратного метра снизилась на 2,93% или на 1,1 тыс. руб. Здесь на октябрь 2016 года средняя стоимость «квадрата» жилой вторичной недвижимости составила 35 тыс. рублей.