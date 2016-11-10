Чебоксары, 10 ноября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. В 2017 году современные кинозалы появятся ещё в трех муниципалитетах Чувашии. Средства из Фонда кино на создание кинозалов получат дома культуры Вурнарского, Марпосадского и Цивильского районов, сообщили ИА REGNUM в Минкультуры Чувашии.

Cap.ru Новый кинозал в Шумерле

По программе развития сети кинозалов в малых городах (с население менее 100 тыс. человек) Чувашия получила безвозмездно из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) 15 млн рублей. На эти средства в 2016 году были оборудованы кинозалы в Алатыре (35,6 тыс. населения), Шумерле (30,3 тыс. населения) и Канаше (45,7 тыс. населения). Отметим, что в Алатыре старый кинотеатр был закрыт в 2003 году и с тех пор кинопремьеры были доступны только на экранах телевизоров или компьютеров. Новый кинозал здесь открыт в торговом доме, в Шумерле и Канаше — в городских дворцах культуры.

В этом году победителями конкурса Фонда кино стали Вурнарский, Марпосадский и Цивильский районы, где открытие кинозалов запланировано на первый квартал 2017 года.

Отметим, всего в РФ в результате двух прошедших конкурсов из Фонда кино средства на модернизацию кинозалов получили 273 населенных пункта в 69 регионах. В рамках конкурсной программы в 2015 году были распределены средства на общую сумму 705 млн рублей, а в 2016 году на сумму 766,7 млн рублей. Средства выделяются на закупку оборудования для кинозалов. Их получают организации, осуществляющие кинопоказ. Обязательным условием для переоборудованного кинозала является демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

Напомним, в Чувашии кино появляется в 1908 году. По данным Госархива современной истории Чувашии, к 1927 году в республике работали 16 кинопередвижек. Из всех жанров население импонировало фильмам, иллюстрирующим жизнь и быт сельского труженика, рабочего, а также фильмам научно-популярного характера. В 1934 году в республике работало три звуковых театра, за 1935−1936 годы были озвучены театры в Козловке, Шумерле, Ядрине, Мариинском Посаде, Вурнарах, Цивильске, Альгешево — таким образом, проводился постепенный переход на звуковые кинофильмы. В период Великой Отечественной войны в репертуар вошли военно-оборонные, исторические, фашистские фильмы, в республике открывались новые киноточки. В 1960 году число киноустановок выросло до 556, работало четыре широкоэкранных кинотеатра. К середине 1990-х в Чувашии действовало 127 видеосалонов и видеоточек, из них только 58 имели лицензию на деятельность.