Ярославль, 10 ноября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Ярославский художественный музей готовит к показу выставку знаменитой семьи живописцев Бенуа-Лансере-Серебряковой. Выставка откроется в конце ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры Ярославской области.

За туалетом. Автопортрет. Зинаида Серебрякова, 1909, фрагмент

Экспозиция полностью сформирована из предметов собрания Ярославского художественного музея, в фондах которого хранится более 100 произведений художников прославленной фамилии. Среди них — 50 оригинальных рисунков, акварелей и живописных работ, 75 предметов тиражной продукции 1900−1910-х годов: 10 авторских экслибрисов, 62 открытки издания Общины св. Евгении Красного Креста, несколько раритетных книжных изданий.

Представленные на выставке работы наиболее ярко раскрывают основные направления творческой деятельности художников клана Бенуа-Лансере.

Хронология экспозиции — конец XIX — начало ХХ века. А именно, 1888−1923 годы — период смены художественных эпох в русской культуре. Тон в творчестве этого периода в семье Бенуа задало объединение «Мир искусства», одним из организаторов которого был Николай Бенуа. Избрав в качестве художественной ориентации модерн и символизм, участники объединения провозгласили приоритет эстетического начала в искусстве. В поисках идеала в искусстве прошлого, они открыли российскому обществу тогда мало оцененную красоту средневековой архитектуры и русской древней иконы, изящество классического Петербурга и окружающих его дворцов, заставили заново оценить российское художественное и литературное наследие.

Основателем династии стал Леонтий Бенуа, бежавший от Французской революции и ставший главным кондитером при дворе императрицы Марии Фёдоровны. Из 11 его детей пятеро продолжили род Бенуа в России. Самой творческой оказалась линия четвертого сына — Николая Бенуа, российского архитектора, академика, действительного статского советника, главного архитектора Петергофа.

Почти все шестеро сыновей Николая Бенуа связали свою жизнь с искусством и добились признания. Самый известный из них — Александр Бенуа, художник, историк искусства, художественный критик, основатель и главный идеолог объединения «Мир искусства».

Третья дочь Николая Бенуа — Екатерина — была в молодости художником — графиком. Она связала свою судьбу со скульптором-анималистом Евгением Лансере. Трое их детей стали известными художниками. Старший сын — художник и архитектор, профессор Академии художеств Николай Лансере Второй сын — известный художник, член объединения «Мир искусства» Евгений Лансере. Младшая дочь — русская художница Зинаида Лансере известна под фамилией мужа — Серебрякова.