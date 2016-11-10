Вашингтон, 10 ноября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Известный актёр Роберт Де Ниро, не раз критиковавший Дональда Трампа и даже заявлявший о желании ударить его, отказался от своего намерения после выборов. Он пояснил, что избранного главу государства необходимо уважать, сообщает The Independent.

che Роберт Де Ниро

«Я не могу больше этого сделать, он президент», — сказал актер в эфире телешоу Jimmy Kimmel Live и добавил, что будет наблюдать за президентством Трампа.

Де Ниро также отметил, что в ряде городов Соединенных Штатов жители протестуют против победы миллиардера. Ранее Роберт Де Ниро обозвал политика свиньей и заявил, что с радостью ударил бы его по лицу.