Москва, 10 ноября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. В США обсуждают, как противостоять Трампу

Gage Skidmore Дональд Трамп

Победа на выборах президента США Дональда Трампа вызвала оторопь и «оцепенение» у тех, кто, казалось бы, должен сохранять выдержку и самообладание в любой ситуации — у американских спецслужб. Им придется посвящать нового главу государства в самые секретные секреты США, для чего будут проведены специальные брифинги.

По данным The Washington Post и Reuters, сотрудники ЦРУ, АНБ и других спецслужб не уверены, что проводить такие брифинги Трампу — хорошая идея, ведь на них избранному президенту расскажут и про шпионаж, и про прослушку, и про данные спутникового наблюдения, и про многое-многое другое.

«Страх перед неизвестным», «оцепенение», «затаенное дыхание», — так действующие и бывшие сотрудники спецслужб описывают свое состояние перед встречами с Трампом, первая из которых запланирована уже на 11 ноября.

Читайте подробнее: Разведслужбы «оцепенели» перед встречей с Трампом — СМИ

Чем же Трамп напугал разведчиков? По словам генерала ВВС США в отставке и бывшего директора ЦРУ Майкла Хайдена, который проводил аналогичные брифинги для избранного президентом Барака Обамы в 2008 году, никто из кандидатов в президенты так «пренебрежительно», как Трамп, не высказывался в ходе предвыборной кампании о деятельности разведслужб.

Ранее бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Морелл поддержал насаждавшуюся демократами в США истерию о том, что Трамп был якобы завербован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ответ Трамп обвинил ЦРУ в непрофессионализме и заявил, что Морелл заговорил о его «вербовке» исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от угрозы национальной безопасности, которую представляет Клинтон.

Читайте подробнее: Трамп победил заговор: мир отошёл от порога ядерной войны. Дальше — труднее

На фоне «шока и трепета» западного мира и половины американских избирателей перед Трампом (некоторые из которых уже призывают на помощь «Ли Харви Освальда») СМИ гадают о том, какими будут первые 100 дней Трампа, и кто войдет в его кабинет.

Читайте подробнее: NI: Как будет выглядеть внешняя политика США в первые 100 дней ТрампаЧитайте подробнее: Politico: Как может выглядеть администрация Дональда Трампа

И ищут виновных. В их число, безусловно, входит президент России Владимир Путин, который «бесстыдно вмешался во внутренние дела США». Также «виноваты» директор ФБР Джеймс Коми, республиканцы, которые вопреки своему рассудку поддержали Трампа, СМИ, сравнившие грехи Клинтон с коррумпированностью Трампа, глупая и устаревшая избирательная система, и даже образованные белые мужчины — за то, что они обеспечили ему нужный перевес.

Читайте подробнее: WP: Трамп победил. Теперь надо ему противостоять

В Крым проникла очередная группа диверсантов Минобороны Украины

10 ноября ФСБ распространила информацию о задержании на территории Севастополя участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Группа была задержана накануне, 9 ноября, силовики при задержании изъяли оружие, средства спецсвязи, взрывные устройства большой мощности и карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

По данным ФСБ, задержанные планировали осуществить диверсионные акции на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму. Все задержанные дали признательные показания, суд арестовал их на два месяца.

Читайте подробнее: Севастопольский суд арестовал диверсантов на два месяца

Читайте подробнее: От России ждут асимметричного ответа на диверсантов с Украины в Крыму

В ДНР назвали имя заказчика убийства Моторолы

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что за расправой над героем ДНР, полковником вооруженных сил республики Арсеном Павловым, известным как Моторола, стоит начальник управления службы безопасности Украины в Донецкой области.

Глава республики добавил, что имена непосредственных убийц Павлова уточняются.

Читайте подробнее: Глава ДНР озвучил имя виновного в гибели Моторолы

Где самая тяжелая ситуация с ВИЧ?

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила 10 ноября, что в десяти регионах России ситуация с заболеваемостью ВИЧ считается критической ‑ и в основном это регионы, по которым проходят пути наркотрафика, по России вирус распространяется неравномерно.

На первом месте среди критических регионов Свердловская область и Екатеринбург. 57% всех источников заражения ВИЧ — это инъекционный путь, как правило, это героиновые наркоманы или те, кто употребляет иные наркотики внутривенно.

Читайте подробнее: Ситуация с ВИЧ критическая в 10 регионах РФ — Скворцова

«Черные ящики» установят на автомобили

Идея оснащения всех автомобилей «черными ящиками», или самописцами, фиксирующими данные о движении и состоянии транспортного средства, получила принципиальное одобрение в правительстве РФ. Проработкой соответствующих изменений нормативно-правового регулирования займется специальная межведомственная рабочая группа, пишет 10 ноября газета «Известия».

Проект внедрения интеллектуальных телематических систем (ИТС) предполагает оснащение бортовыми устройствами всех автомобилей, которые эксплуатируются в России.

Первому зампреду комитета Госдумы по законодательству Вячеславу Лысакову («Единая Россия») не очень понятно, как новшество можно навязать автовладельцам — «большая часть из которых не захочет, чтобы государство отслеживало их маршруты и, в том числе, стиль езды».

Читайте подробнее: В правительстве РФ одобрили оснащение автомобилей «черными ящиками»