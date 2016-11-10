Москва, 10 ноября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по законодательству поддержал увеличение штрафа за незаконную тонировку, а также упрощение процедуры освидетельствования водителей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Pobedpix.com Тонированный автомобиль

Штраф за незаконную тонировку предлагается повысить с 500 до 1,5 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф составит 5 тыс. рублей. Как отмечалось на заседании комитета, лидерами по такому нарушению стала Москва, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области.

Что касается освидетельствования на состояние опьянения неадекватно ведущих себя водителей, то, согласно одобренным изменениям, их будут направлять на медосвидетельствование в случае, если от них алкоголем не пахнет. Кроме того, при отказе или несогласии с результатами освидетельствования водитель также должен быть направлен на медицинское освидетельствование.