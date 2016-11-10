Ярославль, 10 ноября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Ярославские таксисты и автоперевозчики не могут оформить полис ОСАГО. Об этом представители транспортных компаний рассказали на заседании экспертного совета при комитете Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

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На заседание совета были приглашены все заинтересованные стороны — представители союза автоперевозчиков, служб такси, страховых компаний, Правительства области, ярославского представительства Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, УФАС, прокуратуры.

«Участники заседания отметили, что оформление полисов ОСАГО за последние месяцы превратилось в серьёзную проблему. Перевозчики высказали претензии по поводу очередей и сокращения количества операторов страховых компаний, задействованных в процессе оформления документов. По мнению представителей транспортных организаций, наибольшие сложности возникают у служб такси и перевозчиков, использующих грузовые автомобили. Данная проблема особенно актуальна для районных центров, где зачастую действует единственная компания, имеющая право на оформление страховых полисов», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

Представители страховых компаний ссылаются на несовершенство федерального законодательства и убыточность отдельных операций в сфере страхования автогражданской ответственности. И советуют автоперевозчикам обращаться с жалобами в территориальные подразделения ЦБ РФ.

Частично проблема может быть решена с 1 января 2017 года. Именно тогда автомобилисты получат возможность получать полисы ОСАГО в электронном виде. По итогам обсуждения члены экспертного совета приняли решения подготовить обращение на имя врио Губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с просьбой обозначить проблему на федеральном уровне. Члены экспертного сообщества, представители перевозчиков и страховщиков также подготовят свои предложения по нормализации ситуации.