Курск, 10 ноября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. В Курске перед судом предстанет экс-депутат облдумы и главный редактор газеты «Народный журналист» Ольга Ли, обвиняемая в совершении клеветы в отношении судьи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

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По данным следствия, в номере за сентябрь-октябрь 2015 года на страницах газеты «Народный журналист» Ли опубликовала написанную от своего имени статью «Заявление о привлечении прокурора области Филимонова к уголовной ответственности», в которой указала распространила заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и подрывающие профессиональную репутацию судьи Ленинского районного суда города Курска. Ли обвинила судью в умышленном нарушении при рассмотрении дела об административном правонарушении основополагающего принципа правосудия — принципа презумпции невиновности.

Судья обратилась в прокуратуру, которая после проверки направила материалы в следственное управление для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Как уже сообщало ИА REGNUM, дело в отношении Ольги Ли было заведено по двум статьям, но уголовное преследование по второй статье — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — было прекращено.

Расследование уголовного дела по статье «Клевета в отношении судьи, в связи с рассмотрением дела в суде» было завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Ли была депутатом облдумы пятого созыва по округу №2 и входила в постоянные комитеты по бюджету, налогам и экономическому развитию, а также образованию, науке, межпарламентским связям и взаимодействию со средствами массовой информации. В единый день голосования 18 сентября 2016 Ли баллотировалась в федеральный и региональный парламенты, но не сумела набрать нужного количества голосов ни там, ни там. При этом на выборах в Госдуму по одномандатному округу она показала хороший результат, заняв второе место — которое в большинстве округов доставалось, в основном, представителям КПРФ или ЛДПР.