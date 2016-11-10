Рига, 10 ноября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Решение о повышении налога в Латвии, которое правительство приняло 8 ноября, будет способствовать увеличению цен на добычу воды. Так, налог на воду из-под крана увеличится на 25−43%, на питьевую воду в бутылках — на 30%, а на воду, используемую в лечебных целях — в два раза, сообщает газета Latvijas Avīze.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В свою очередь Министерство охраны среды и регионального развития пытается успокоить латвийцев, выражая надежду на то, что реальное повышение цены будет не столь стремительным. «Цена на воду у нас не менялась на протяжении последних семи лет, однако реальное удорожание не должно быть существенным, по моим подсчетам — примерно на 0,7%. Воды у нас много, но при помощи увеличения этого налога мы хотим призвать людей задуматься об экономном ее использовании», — отметил министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс. По его словам, для отдельно взятого домохозяйство водообеспечение может подорожать на 10−26 центов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе 2015 года эксперты Организации экономического развития и сотрудничества указали, что Латвии следует расширить применение налога на природные ресурсы.