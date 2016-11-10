Москва, 10 ноября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении в России минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

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Правительство РФ предлагает установить МРОТ с 1 июля 2017 года в сумме 7,8 тыс. рублей, что будет означать рост действующей сейчас величины МРОТ (7,5 тыс. рублей) на 4%. По расчетам правительства, повышение МРОТ в 2017 году коснется около 900 тыс. работников.

Индексация МРОТ на 4% обусловлена прогнозными показателями инфляции, которые должны в 2017 году составить в 4%. Для приведения зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях в соответствие с новым МРОТ из федерального бюджета потребуется дополнительно около 5,2 млрд рублей из бюджетов разных уровней, подсчитали в правительстве РФ.