Ташкент, 10 ноября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. АО «Узбекэнерго» начало строительство высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) стоимостью 255 миллионов долларов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель «Узбекэнерго».

ЛЭП

«Новая ЛЭП в северо-западной части страны соединит Тахиаташскую ТЭС и две подстанции — «Хорезм» и «Эликкала», что позволит увеличить переток электроэнергии из Северо-западного энергоузла в более дефицитные ─ Самарканд-Бухарский и Сурхандарьинский», — отметил собеседник агентства.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита Азиатского банка развития в размере 150 миллионов долларов и средств узбекской стороны — 105 миллионов долларов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, «Узбекэнерго» объявила тендер на модернизацию Тахиаташской тепловой электростанции (ТЭС), стоимость проекта составляет $670 млн.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита Азиатского банка развития в размере $300 млн, средств узбекского Фонда реконструкции и развития — $230,7 млн, и собственных средств «Узбекэнерго».

Тахиаташская ТЭС была построена в 1956 году, мощность станции — 730 МВт. Электростанция обеспечивает электроэнергией северо-запад республики — Каракалпакию и Хорезмскую область.