Махачкала, 10 ноября, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Несколько сотен мертвых тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе министерства природы и экологии республики.

Georg_Wietschorke Тюлень

Массовая гибель животных наблюдается последние несколько дней. Около 100 мертвых тюленей обнаружили севернее Сулакской бухты за Махачкалой. По данным ведомства, «еще несколько сотен» туш найдено в Кизлярском районе недалеко от острова Тюлений, который является основным местом обитания животных.

Установить причину смерти тюленей не удается из-за того, что их туши начали загнивать. По словам начальника управления рыбного хозяйства ведомства Азамата Гусейнбекова, вероятнее всего животные погибли в течение недели. Он ставит под сомнение версии, согласно которым тюлени погибли от отравленной воды или массового выброса на берег, а говорить об эпидемии не позволяет тот факт, что у животных одна возрастная группа, и их туши не выглядят истощенными. Гусейнбеков отметил, что опытные рыбаки связывают произошедшее с сильным штормом, который продолжался 10 дней.

Ранее директор государственного природного заповедника «Дагестанский» Курбан Куниев заявил СМИ, что в начале ноября на берегу Каспийского моря в южной части Дагестана нашли больше 300 мертвых тюленей. Предположительно, они погибли не в Дагестане, их принесло штормовым ветром из соседних территорий. Куниев считает, что причиной смерти животных стала болезнь.

Как сообщало ИА REGNUM, последний случай массовой гибели тюленей произошел в Дагестане в октябре 2012 года. Более сотни туш животных нашли в районе устьев рек Сулак и Терек.