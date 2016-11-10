Москва, 10 ноября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Между российской стороной и NASA подписано соглашение, предполагающее эксперименты по наземной изоляции космонавтов в рамках подготовки к перелетам на другие планеты. Об этом 10 ноября рассказал журналистам директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

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По словам Орлова, программа рассчитана на 5 лет. Специалисты намерены в ближайшее время ввести в эксплуатацию Международный центр по обеспечению межпланетных полетов, при этом первый эксперимент состоится осенью 2017 года.

В целом до 2021 года ИМБП собирается выполнить несколько экспериментов по наземной изоляции, их продолжительность составит он нескольких недель до 12 месяцев. Ранее Россия и ЕКА провели совместный изоляционный эксперимент «Марс-500», в ходе которого шесть человек находились в специальном комплексе 519 дней. Это был наиболее крупный подобный проект для России.