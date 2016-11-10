Нальчик, 10 ноября, 2016, 15:18 — ИА Регнум. В ходе спецоперации в Кабардино-Балкарии нейтрализован член незаконного вооруженного формирования. О том, что боевик, причастный к преступлениям террористической направленности, скрывается в одном из частных домов на улице Шогенцукова в городе Баксан, силовики узнали сегодня, 10 ноября. Его опознали как Ахмеда Шевхужева, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

BenjaminNelan Ликвидация боевиков

По решению начальника управления ФСБ России по КБР был введен правовой режим контртеррористической операции. Дом, в котором прятался боевик, был блокирован. В целях обеспечения безопасности населения была оцеплена прилегающая территория, эвакуированы жители близлежащих домов.

Бандиту было предложено сдаться, но он открыл огонь по силовикам и был уничтожен в ходе перестрелки. По данным правоохранителей, убитый имеет отношение к убийству сотрудников полиции, которое было совершено 9 октября в городе Прохладном.

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В Кабардино-Балкарии расстреляли двух полицейских

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженное нападение на пост ДПС было совершено в ночь на 9 октября в городе Прохладный. От рук преступников погибли инспекторы дорожно-патрульной службы Альберт Керимов и Владимир Мишков. 13 октября были ликвидированы трое боевиков, в том числе главарь банды Мурат Кауфов, которых подозревали в нападении.

Четвертый участник нападения на пост ДПС — Ахмед Шевхужев — получил ранение и скрылся. Его объявили в розыск.