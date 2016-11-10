Омск, 10 ноября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Тема выборов президента США вот уже который день не сходит со страниц мировых массмедиа. Победа республиканца Дональда Трампа не оставила равнодушной и жителей России, в том числе омичей.

Скриншот с группы Regik55. vk.com «Пассажирам с Трампом проезд бесплатный»

Например, как передает корреспондент ИА REGNUM, в омском паблике Regik55 в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 10 ноября, появилось сообщение о том, что местные маршрутчики «отмечают победу Трампа» необычным способом.

Сообщается, что омичей с фотографией Трампа в омской маршрутке возят бесплатно. «Пассажирам с Трампом проезд бесплатный», — говорится в объявлении, наклеенном в одной из маршруток. «Сегодня ехал на работу и увидел такую забавную надпись, видимо, омские водители уже отмечают победу Дональда Трампа. Жаль, что не знал про акцию. Так бы прихватил с собой президента США», — пишет автор сообщения (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ).

Проверить, является ли эта фотография фейком, не представляется возможным. Однако очевидно, что если даже фотография — чья-то шутка, это уже своеобразная реакция омичей на события в Америке. «Если я с «трампом» сяду, маршрутчик еще должен будет», — шутит один из пользователей в комментариях под фото.

Напомним, стоимость проезда в омских маршрутках доходит до 25 рублей. Проезд в муниципальном транспорте стоит 22 рубля.

Также местные СМИ сообщили, что пошутить на тему выборов в США попытался губернатор Омской области Виктор Назаров. Как пишет «БК 55», перед заседанием областного правительства, которое состоялось 9 ноября, Назаров обратился к сенатору Елене Мизулиной со словами: «Что там у вас по Клинтон, Елена Борисовна? Признала поражение?». «Похлопать надо, ведь «Единая Россия» и в Америке победила», — добавил губернатор Омской области.

«Вероятно, это был губернаторский юмор», — делает вывод издание.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на выборах президента США, которые состоялись 8 ноября 2016 года, победу одержал республиканец Дональд Трамп. По последним данным, он получил 289 голосов выборщиков, а бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон — 218 голосов.

Читайте также: «Черный лебедь» наступает: сибирские эксперты комментируют победу Трампа