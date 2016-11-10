Севастополь, 10 ноября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября вынес решение о назначении меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца трем задержанным диверсантам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

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Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку «материалы дела содержат государственную тайну». По решению председателя суда допуск журналистов в здание был запрещен.

Заседание шло в течение нескольких часов, трех задержанных последовательно подвозили в здание суда.

Пока неизвестно, предъявили им обвинения или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 ноября, ФСБ распространила информацию о задержании на территории Севастополя участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Группа была задержана накануне, 9 ноября, силовики при задержании изъяли оружие, средства спецсвязи, взрывные устройства большой мощности и карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

По данным ФСБ, задержанные планировали осуществить диверсионные акции на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму.

Все задержанные дали признательные показания