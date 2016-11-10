Берлин, 10 ноября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Audi собирается вдвое расширить свою RS-линейку в течение ближайших полутора лет. Об этом заявил руководитель подразделения Audi Sport, бывший исполнительный директор Lamborghini Стефан Винкельман, сообщает издание «За рулем».

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По мнению руководства компании, восемь новых «заряженных» моделей позволят бренду нарастить продажи и удовлетворить более широкий спрос потребителей. Речь идет, предположительно, о RS-вариантах хэтчбека A1 и паркетника Q5, моделей RS4 и R8.

На текущий момент RS-линейка подразделения Audi Sport состоит из суперуниверсала RS6 Avant, кроссовера RS Q3, купе и кабриолета TT RS. Кроме того, сюда входят фастбек RS7 Sportback, хэтчбек RS3 Sportback и RS3 Sedan.