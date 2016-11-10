Минск, 10 ноября, 2016, 16:01 — ИА Регнум.



Okras Александр Лукашенко

«У вас слишком большая задолженность перед президентом по проработке кадровых вопросов. По хозяйствующим субъектам, определяющим предприятиям фактически нет руководителей не один день и не одну неделю», — заявил 10 ноября Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Администрации президента Александра Косинца.

Лукашенко потребовал от Администрации президента, как отметила президентская пресс-служба, «принципиально изменить стиль работы и наладить более эффективную работу с кадрами». Он поручил с 1 января 2017 года принципиально изменить стиль и систему работы Администрации.

«Я введу в практику (а вы возьмите на контроль) заслушивание раз в квартал руководства Администрации, которое придет ко мне и доложит какие-то новые идеи, — сказал Лукашенко. — Не просто скользить по наклонной, а идеи. Приму я их или нет, это уже мое дело и мое право, но идеи эти должны быть — земные, приземленные, непричесанные. Эти идеи должны быть от конкретных людей. И причесывать их на уровне главы Администрации и заместителей ни в коем случае нельзя. В противном случае всякое творчество и свобода действий исчезает у государственного служащего».

Лукашенко и Косинец рассмотрели планирование деятельности руководителя республики, в том числе в сферах кадровой политики, вопросах социально-экономического развития, национальной безопасности и международной деятельности. По словам главы президентской администрации, проект плана на 2017 год «достаточно насыщенный и включает в себя эти направления, идеи, масштабные мероприятия».

Также была рассмотрена реализация поручений Лукашенко по развитию строящегося под Минском Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», минского микрорайона Лебяжий, строительства комплекса «Минск-Мир» с привлечением сербского инвестора, а также развития спорта и подготовки ко II Европейским играм. Было обсуждено выполнение прогнозных показателей и развитие региональной политики. Косинец рассказал Лукашенко, как проходит «оптимизация государственного аппарата управления и кадровые вопросы».

«Кадровый резерв подобран практически на все ключевые должности. Всегда необходимо думать об омоложении кадров, о том, чтобы они были профессиональны и могли выполнять поставленные задачи для решения задач развития нашего государства», — сообщил Косинец «президентскому пулу» после доклада.

По его словам, он вместе с Лукашенко «прошли по достаточно большому списку кандидатур, которые на сегодняшний день работают, возглавляют предприятия, организации, учреждения, регионы, отрасли», оценили кадровый резерв и руководитель республики «остался доволен той работой, которую проводит Администрация президента с резервом кадров, по замещению вакантных должностей, продвижению перспективных молодых людей, которые будут и уже решают поставленные задачи».

Говоря о сокращениях («оптимизации»), Косинец отметил, что на рассмотрение Лукашенко представлены соответствующие предложения по трём направлениям: правительство, министерства и ведомства; аппарат областных, районных и городских исполнительных комитетов; контролирующие органы и силовой блок.

«Никто не будет куда-то выведен за орбиту деятельности. Будут предоставлены рабочие места. В декабре состоится совещание у главы государства, на котором будут акцентированы все необходимые вопросы, и с 1 января мы приступим к оптимизации. Но никто не будет обижен. Все будут иметь достаточно хорошую работу, а государственные служащие с удвоенной энергией будут выполнять поставленные задачи. Будут обеспечены мотивация, престиж службы, что даст эффективный результат для строительства сильной и процветающей Белоруссии», — пообещал Косинец.