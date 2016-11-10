Ярославль, 10 ноября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Ярославль готовится к очередному удару снежной стихии — на регион надвигается циклон, уже получивший название «Апокалипсис». Он принесет с собой сильный снегопад, ледяной дождь и порывистый ветер. В ожидании непогоды городские власти предлагают автомобилистам возможность воспользоваться «снежным билетом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Московский проспект в Ярославле

Чтобы разгрузить улицы города в это непростое время и обеспечить все условия для качественной уборки дорог, городские власти предложили ярославцам оставить свои автомобили и воспользоваться услугами общественного транспорта, причем совершенно бесплатно. Для этого автовладельцам достаточно предъявить кондуктору свидетельство о регистрации транспортного средства.

Впрочем, особенное внимание мэрии к уборку городских улиц продиктовано и проведением в Ярославле заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации, который состоится 11 ноября.

Акция «Снежный билет» начнется в четверг, 10 ноября с 15 часов и продлится до конца пятницы, 11 ноября. Право проезда по «снежному билету» предоставляют все виды городского транспорта — троллейбусы, трамваи, автобусы. В маршрутных такси «снежный билет» недействителен.

«Такой опыт активно используются в европейских городах и уже доказал свою эффективность. Выбор в пользу общественного транспорта снижает трафик и аварийность в сложных погодных условиях. Кроме того, водители, оставив личный транспорт на стоянках, очень помогут коммунальным службам. Припаркованные вдоль дорог машины мешают комплексной уборке проезжих частей и затрудняют работу дворников. Мы увеличим в дни снегопада количество общественного транспорта, чтобы жители не испытывали неудобств при отказе от автомобилей», — сказал исполняющий полномочия мэра Владимир Слепцов.

Стоит отметить, что впервые «снежный билет» предложило ярославцам прежнее руководство Ярославля. Поясняя новую инициативу городской власти, действующий тогда заместитель мэра Игорь Блохин подчеркивал, что позаимствовал идею у властей Риги. В Ярославле акция продлилась один день. Льготным проездом воспользовались более 2 тысяч автомобилистов.