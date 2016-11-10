Москва, 11 ноября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 11 ноября, Госдума обсудит в третьем чтении проект закона о единовременной выплате 5 тыс. рублей пенсионерам, сообщает ИА REGNUM. Российские власти ранее заявили, что ресурсов для индексации пенсий во второй половине 2016 года в обычной форме нет, поэтому было принято решение о единовременной выплате пенсионерам в январе 2017 года в 5 тыс. рублей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В Летнем саду

Кто получит выплату

Право на получение такой выплаты получают лица, постоянно проживающие на территории России и являющиеся в соответствии с законодательством РФ по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий. Проживающие за границей пенсионеры — граждане РФ выплату получить не смогут. На выплату могут рассчитывать как работающие, так и неработающие пенсионеры.

Военные пенсионеры

Ко второму чтению в законопроект внесено уточнение, что право на получение выплаты будут иметь также военные пенсионеры и приравненные к ним категории — с соответствующим поручением выступил ранее президент РФ Владимир Путин. «Возможности такие у нас есть, в бюджете есть соответствующие ресурсы», — сказал президент. Он также рассказал, что уже обсуждал этот вопрос с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Путин отметил, что военные пенсионеры «выпали» из законопроекта. «Я понимаю, наверное, логику авторов этого законопроекта: 24 тыс. — примерно средняя пенсия военных пенсионеров, 13 тыс. — в гражданском секторе. Тем не менее мы говорили, что эта мера будет касаться всех категорий», — пояснил президент.

Когда будет выплата

Сумма единовременной выплаты будет производиться территориальными органами ПФР в январе 2017 года в порядке, установленном для выплаты пенсии. При этом единовременная выплата, невыплаченная своевременно, будет выплачена позднее.

Вычтут ли налог?

Госдума также намерена до конца года принять закон, который предполагает включение единовременной выплаты пенсионерам в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ. НДФЛ не облагаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые пенсии, фиксированная выплата к страховой пенсии, накопительная пенсия, а также региональные социальные доплаты к пенсиям.

Индексация пенсий

Неработающим пенсионерам в 2017 году пенсия будет проиндексирована традиционно — по инфляции.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году, впоследствии депутаты планировали вернуться к этому вопросу. Практика неиндексации пенсий для работающих пенсионеров будет продолжена в 2017 году, сообщил ранее глава ПФР Антон Дроздов. «Мы поступаем в рамках действующего законодательства. Вот депутаты говорят, что это была временная мера, но раз это была временная мера, то они должны были отменить тот закон и принять новый, который бы предусматривал индексацию пенсий работающим пенсионерам», — отметил Дроздов.