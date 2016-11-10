Новороссийск, Краснодарский край, 10 ноября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Возведение кафедрального собора на Малой земле в Новороссийске Краснодарского края ведётся в рамках действующего законодательства и по согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия. К такому выводу пришли местные парламентарии, изучив суть вопроса по обращению гражданина Альберта Халезина и группы горожан, которые выступили против строительства святыни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 10 ноября, вердикт был оглашён на выездном заседании комитета кубанского парламента по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Admnvrsk.ru Будущий храм на малой земле в Новороссийске

Как выяснили народные избранники, здания культового объекта находятся вне зоны охраны памятников культурного наследия; на них есть разрешительные документы для строительства. Кроме того, застройщиком заключен договор на ведение археологического надзора при строительстве святыни.

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Строительство храма на Малой Земле в Новороссийске вызвало жаркие дискуссии

В законченном виде Морской кафедральный собор Николая Святителя не только не затмит собой мемориальный комплекс на Малой земле, как считают заявители, а напротив, станет новым символом города, который композиционно свяжет между собой все знаковые объекты Черноморского побережья. В этом уверен архитектурный совет Краснодарского края.

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Как сообщало ИА REGNUM, место, на котором планируется построить храм на Малой Земле в Новороссийске, 24 октября 2014 года лично освятил патриарх Кирилл. К строительным работам приступили в сентябре прошло года. 17 июня проект храмового комплекса был вынесен на рассмотрение экспертов Градостроительного совета Новороссийска. У храма оказалось как много сторонников, так и противников. Активисты считали, что «проектируемый храмовый комплекс не только уничтожает значительную часть мемориальной зоны, но и полностью искажает пропорции монументальных сооружений, затмевая собой памятники войны». Кроме того, по их мнению, «масштабное строительство может нанести вред находящемуся рядом памятнику природы — Суджукскому лиману, а также затруднить проход жителей к одному из лучших пляжей города Суджукской косе». Добавим, что выступать против возведения святыни общественники продолжают до сих пор, когда вопрос о его строительстве уже окончательно решен.