В Россию ввезли кроссоверы Skoda Kodiaq
Наро-Фоминск, Московская область, 10 ноября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Новый кроссовер Skoda Kodiaq был впервые замечен на отечественных дорогах. Три экземпляра перевозил по территории Московской области автовоз, нагруженный разными моделями чешского бренда, сообщает издание «Колеса.ру».
Как пояснил очевидец, сделавший снимки автовоза со «Шкодами» в поселке Селятино, кроссоверы были белого цвета, однако легкосплавные диски всех автомобилей различались дизайном. Дверные ручки были черные, по-видимому, их обклеили пленкой.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, серийное производство нового Skoda Kodiaq стартовало в середине октября в чешских Квасинах. В Европе кроссовер начнут продавать в начале 2017 года, российским покупателям новинка станет доступна летом.