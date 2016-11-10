Наро-Фоминск, Московская область, 10 ноября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Новый кроссовер Skoda Kodiaq был впервые замечен на отечественных дорогах. Три экземпляра перевозил по территории Московской области автовоз, нагруженный разными моделями чешского бренда, сообщает издание «Колеса.ру».

Skoda-kodiaq.ru Skoda Kodiaq

Как пояснил очевидец, сделавший снимки автовоза со «Шкодами» в поселке Селятино, кроссоверы были белого цвета, однако легкосплавные диски всех автомобилей различались дизайном. Дверные ручки были черные, по-видимому, их обклеили пленкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, серийное производство нового Skoda Kodiaq стартовало в середине октября в чешских Квасинах. В Европе кроссовер начнут продавать в начале 2017 года, российским покупателям новинка станет доступна летом.