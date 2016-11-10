Москва, 10 ноября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила 10 ноября, что в десяти регионах России ситуация с заболеваемостью ВИЧ считается критической, сообщают «Вести».

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

По ее словам, в основном это регионы, по которым проходят пути наркотрафика, по России вирус распространяется неравномерно. На первом месте среди критических регионов Свердловская область и Екатеринбург.

57% всех источников заражения ВИЧ — это инъекционный путь, как правило, это героиновые наркоманы или те, кто употребляет иные наркотики внутривенно.

«40% случаев заражения, переданных половым путем, относятся к гетеросексуальным парам», — сказала Скорцова, подчеркнув, что речь идет не только о гомосексуализме, но и о том, что жена от мужа заражается, и, таким образом, увеличение числа заразившихся идет за счет благополучных женщин.

В проблемных регионах анонимное тестирование прошли 23,5 тыс. молодых людей до 30 лет. При этом в среднем были выявлены 2,3% ВИЧ-инфицированных.