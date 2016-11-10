Грозный, 10 ноября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Матч четырнадцатого тура первенства Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Томь» — «Терек», возможно, будет проведен не в Томске, а в Грозном. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил вице-президент «Терека» Хайдар Алханов.

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«Ведутся переговоры по поводу переноса матча из Томска в Грозный, — сказал Алханов. — «Томь» уже дала свое согласие. Решение будет за РФПЛ».

При этом вице-президент «Терека» добавил, что в Томске в день матча (19 ноября) будет примерно «— 22», а в столице Чечни же обещают «+15».

После тринадцатого тура чемпионата России грозненский «Терек» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. «Томь», набравшая 8 баллов, находится на 15-й позиции.