Екатеринбург, 10 ноября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пострадавшим в результате обрушения кровли в одном из цехов ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» (ЗиК), будет выплачено от 100 до 500 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм. Семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политике губернатора Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

xspline Рубли

Все расходы, в том числе связанные с организацией похорон берёт на себя предприятие. Также ЗиК перечислит на счёт ГКБ №23, куда были доставлены получившие травмы сотрудники предприятия, миллион рублей для проведения эффективного лечения пострадавших.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнование семьям погибших и поручил своему заместителю Сергею Швиндту подготовить совещание по вопросам обеспечения безопасности на промышленных, строительных и инфраструктурных объектах региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, трагедия произошла 9 ноября в Екатеринбурге. Произошло обрушение бетонных перекрытий между 42-м и 10-м цехами ЗиКа. В результате ЧП на месте погибло четыре человека, ещё 14 были доставлены в ГКБ №23 с различными травмами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области. Также была организована прокурорская проверка.

На данный момент рассматриваются две основные версии произошедшего: нарушение правил безопасности и усталость металла, вследствие чего произошло обрушение крыши. Тем не менее, как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, рассматриваются и другие версии произошедшего, а точные причины обрушения станут известны после проведения экспертизы.