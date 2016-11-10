Санкт-Петербург, 10 ноября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Одинокий белый лебедь плавал по Большой Неве возле Петропавловской крепости в центре Санкт-Петербурга. Горожане подняли тревогу и решили, что птица запуталась в воде и может погибнуть из-за морозной погоды, которая установилась в городе. На место были вызваны сотрудники оперативных служб. Однако вскоре лебедь улетел.

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Как сообщили в смольнинском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, раньше всех на место прибыли сотрудники МЧС.

По их данным, лебедь не был в опасной ситуации, когда что-либо сковывало его движения и не давало возможности взлететь. Птица свободно плавала по Неве.

Когда на набережную приехали специалисты комитета по природопользованию, лебедь уже улетел в сторону Петропавловской крепости.

«Комитет по природопользованию благодарит неравнодушных жителей города и журналистов за обращение об оказании помощи лебедю на Неве», — заявили в городском ведомстве.

Там напомнили, что лебеди, хотя и являются перелетными птицами, но при наличии кормовой базы и благоприятных погодных условий остаются зимовать в петербургском регионе.

В последний раз пострадавшие лебеди поступали в городской центр помощи птицам и другим диким животным «СИРИН» весной 2016 года. Одна птица погибла от неврологического заболевания. А второму лебедю восстановили сломанную лапу, и птица уже здоровой была выпущена на волю.