Великий Новгород, 10 ноября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. В Новгородской области за девять месяцев 2016 года построено 882 дома на 2585 квартир. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, общая площадь введённого в строй жилья составила 176,8 тыс. кв метров — это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

Из 882 домов 846 построили сами жители. Почти половина всего нового жилья — более 79 тыс. кв метров (44,8%) пришлось на Великий Новгород. В областном центре ввод жилья, по сравнению с прошлым голом, вырос на 8%.

По данным Новгородстата, существенно снизились темпы жилищного строительства по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в Парфинском (в 10,5 раза), Маревском (в 5,3 раза), Батецком (в 3,8 раза), Мошенском (в 2,7 раза), Пестовском (в 2,6 раза) и Новгородском (в 2,1 раза) районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2016 год губернатором Новгородской области Сергеем Митиным утверждён план по вводу жилья в объёме 415 тысяч кв метров. В прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию 359 тыс. кв метров жилья.