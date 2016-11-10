Самара, 10 ноября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В Самаре в связи с переустройством участков опор электроснабжения в рамках реконструкции автомобильной дороги по улице Ташкентская, проводимым по заказу регионального Минтранса в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, на пяти улицах отключат электроэнергию, отопление, воду и светофоры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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В период с 00:00 до 7:00 12 ноября 2016 года будет произведено отключение электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения потребителей в границах улицы Ново-Вокзальная, улицы Стара-Загора, улицы Ново-Садовая, переходящей в улицу Демократическую — до улицы Ташкентская.

Обращаем внимание на то, что в границах вышеуказанных улиц подача тепла, воды и электроэнергии будет приостановлена как в жилые дома, так и в объекты социальной сферы. Кроме того, в указанный период будут отключены технические средства организации дорожного движения (светофоры, указатели), отмечают в мэрии.

С 7:00 12 ноября подачу всех коммунальных ресурсов восстановят в полном объеме.