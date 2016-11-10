Киров, 10 ноября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Законодательное собрание Кировской области 10 октября отказалось от обсуждения вопроса о внесении изменений в региональный в закон «Об образовании…», касающихся мер соцподдержки, предоставляемой сельским педагогическим работникам. Вопрос был снят с обсуждения по просьбе врио губернатора Игоря Васильева.

Ян Стен. Суровый учитель. 1668 г

Законопроект предполагает установление ежемесячной денежной доплаты в размере фактических расходов, но не более 2400 рублей. При этом сумма компенсации за год не должна превышать 28 800 рублей.

По словам Васильева, речи об отмене компенсации не идет, но сначала необходимо разобраться с существующими тарифными механизмами.

В частности глава региона поднял проблему стоимости одной гигакалории в учреждениях социальной сферы региона. В год она составляет 348 млн рублей.

«Сравните эту цифру с годовым бюджетом стандартной сельской школы, в который включён фонд заработной платы и текущее содержание — это, как правило, 20−22 млн рублей. В отдельных муниципалитетах такая школа в течение отопительного сезона ежемесячно тратит на тепло около 600 тыс. рублей. Это огромная сумма», — отметил врио губернатора.

По его словам, минимальный тариф в области составляет 1011 рублей за одну гигакалорию в Омутнинском районе, максимальный — 4900 рублей в Кумёнском районе. Разрыв более, чем в четыре раза. В целом бюджет Кировской области тратит на отопление и услуги ЖКХ для социальной сферы порядка 800 млн рублей в год.

«Если разумно подойти к тарифообразованию, разобраться в том, как оно происходит и куда расходуются деньги, уверен, у нас все школы будут отремонтированы и компьютеризированы. Плюс произойдёт реальное повышение зарплаты учителей. Сегодня складывается парадоксальная ситуация, когда сумма компенсации за услуги ЖКХ включается в размер средней заработной платы педагогов, которая учитывается при выполнении Указов президента России. Однако, на мой взгляд, это искусственное увеличение зарплаты, так как люди её не получают, а суммы транзитом переходят в руки поставщиков жилищно-коммунальных услуг, — заявил Васильев.

«Прежде чем принимать решение о компенсациях, необходимо разобраться с тарифами. Иначе эта брешь будет бездонной: мы и людям не поможем, и деньги пустим на ветер, чего в нашей с вами ситуации допускать больше нельзя», — отметил врио губернатора.

Он предложил перенести рассмотрение изменений в закон об образовании на следующую сессию Заксобрания. Правительству области в срок до 24 ноября поручено подготовить подробный доклад по существующим тарифным механизмам.