Москва, 10 ноября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Российский рубль уверенно растет благодаря восходящей коррекции на нефтяном рынке. Котировки черного золота уверенно корректируются от уровня 45$ за баррель марки Brent. Участников нефтяного рынка не испугали итоги выборов в Штатах, считает руководитель департамента аналитики Аналитика Онлайн Глеб Задоя. Ранее многие эксперты выражали опасения, что цены на энергоносители будут снижаться в случае победы Трампа. Однако реакция рынка на это событие была достаточно сдержанной.

ИА REGNUM Рубль

«Текущая коррекция нефти может привести к подъему в район 47−49$. Далее на пути у котировок может встать психологический уровень $50. Только при пробое этой отметки можно будет говорить о возобновлении восходящего тренда, остальные попытки являются лишь коррекцией. Она будет играть на руку курсу рубля и окажет поддержку российским акциям. Вполне возможно, что при такой динамике нефтяного рынка вновь можно будет увидеть курс доллара на уровне 62 рубля, а может быть, и ниже», — пояснил Задоя.

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«Целью к концу 2017 года является диапазон 65−67 рублей за доллар. Достижение этих уровней станет возможным после того, как нефть завершит коррекцию и пробьет отметку 45 долларов. В этом случае откроется путь на 42, а может быть и на 40 долларов за бочку Brent», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 11 ноября Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара США по сравнению с предыдущим показателем снизился на 47,67 копейки и составил 63,4161 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 2,01 рубля — до 69,3392 рубля. Сегодня, 10 ноября, биржевые курсы доллара США и евро также снижались к рублю в ходе торгов. Цена на нефть марки Brent составляет $46,26 за баррель.