Донецк, 10 ноября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. За расправой над героем ДНР, полковником вооруженных сил республики Арсеном Павловым, известным как Моторола, стоит начальник управления службы безопасности Украины в Донецкой области. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко, сообщает 10 ноября «Донецкое агентство новостей».

Andrew Butko Моторола

«Я готов назвать имена причастных к убийству «Моторолы». По нашим данным, в организации убийства Арсена принимал участие Виталий Мариков. Он курирует деятельность ДРГ на Донбассе — начальник СБУ в «Донецкой области», — заявил Захарченко.

Глава республики добавил, что имена непосредственных убийц Павлова уточняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября в подъезде дома в Донецке, где жил Павлов, прогремел взрыв. В результате погиб сам Моторола и его охранник.