Лондон, 10 ноября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Обладателем премии Голдсмитс-колледжа Лондонского университета стал ирландский писатель Майк МакКормак, автор книги «Солнечный корсет». Необычный роман МакКормака состоит из одного непрерывного предложения и занимает 223 страницы, сообщает «Лайф».

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Как отметили в жюри конкурса, произведение исполнено «лиричной, но крепкой прозой». Автору, ведущему повествование о простом рабочем, удалось коснуться широкого круга тем, среди которых есть политика, семья, искусство, гражданский долг и экология.

Голдсмитс-колледж присуждает премию в 10 тыс. фунтов авторам, разрушающим традиционные литературные формы и расширяющим возможности жанра романа. За четыре года существования награды ее обладателями трижды становились ирландцы.