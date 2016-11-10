Саратов, 10 ноября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР региона доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему депутату собрания Марксовского района Саратовской области Бисимбаю Шарлапаеву. Он признан виновным в совершении уголовного преступления «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

A-r-e-s Взятка

Следствием и судом установлено, что днем 16 августа 2016 года в Саратове депутат Шарлапаев, являясь гендиректором одного из обществ с ограниченной ответственностью, расположенного в Александрово-Гайском районе, передал заместителю министра сельского хозяйства Саратовской области в качестве взятки денежные средства в сумме 100 тыс. рублей.

Вознаграждение предназначалось за незаконную выдачу предприятию Шарлапаева заключения экспертной комиссии Минсельхоза региона о соответствии требованиям по племенному животноводству и эпизоотическому благополучию хозяйства.

Замминистра сообщил в правоохранительные органы о намерении депутата-бизнесмена передать ему взятку. После передачи денег действия взяткодателя пресечены сотрудниками регионального следственного управления совместно с работниками УФСБ России по Саратовской области.

В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций по ходатайству следователя на имущество Шарлапаева наложен арест на общую сумму свыше 2 млн рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом 1 млн рублей.