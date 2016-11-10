Москва, 10 ноября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Заявления о том, что Чечню обделят деньгами, безосновательны. В настоящее время трансферты субъектам РФ еще не распределены, поэтому предмета разговора пока нет. Об этом сообщил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

Kavkazpress.ru Рамзан Кадыров

«Кадыров еще не знает, какой объем трансфертов он получит в следующем году, потому что у нас объемы межбюджетных трансфертов еще не распределены. Поэтому заявлять о том, что он получит меньше или больше, никаких оснований нет», — цитирует Силуанова RNS. При этом министр отметил, что власти Чечни по вопросу возможного сокращения бюджетных средств к нему не обращались.

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Кадыров: «Нас не может устраивать предложенный Минфином проект бюджета»

Напомним, на прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал предложение Минфина РФ о сокращении бюджета республики на будущий год. По словам чеченского лидера, Чечня имеет право на большие объемы при распределении трансфертов, так как она пострадала от военных действий.

В ответ на эту критику пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что бюджет страны — это «достаточно сложная субстанция, где должны приниматься во внимание все аспекты». Вопрос распределения трансфертов требует обсуждения в Госдуме, считает он.