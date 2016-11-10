Москва, 10 ноября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Показатели инфляция по итогам 2016 года могут составить менее 5,8%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом сообщил директор департамента макроэкономического прогнозирования МЭР Кирилл Тремасов, выступая на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«На конец октября 2016 года инфляция составляла 6,1% год к году, последние недельные данные Росстата показывают, что инфляция снизилась уже до 6%», — отметил он.

«Наш прогноз на конец года составляет 5,8%, но в свете тех трендов, которые мы наблюдаем, есть вероятность отклонения от этого прогноза вниз. Скорее всего, инфляция по итогам года будет все-таки чуть ниже заложенных в прогноз 5,8%. В следующем году инфляция выйдет на целевые показатели в 4%, на таргет ЦБ», — рассказал глава департамента.

Выход на этот показатель, в первую очередь, обусловлен умеренно жесткой кредитно-денежной политикой, которую проводят монетарные власти, указал Тремасов. «И, конечно, важную роль в снижении инфляции будет играть тарифная политика, которая претерпевает серьезные изменения — мы переходим на иную формулу установления тарифов «инфляция минус», и такая формула будет сдерживать инфляционное давление», — подчеркнул он. На период 2018—2019 инфляция также прогнозируется на уровне 4%, напомнил Тремасов.