Улан-Батор, 10 ноября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. В связи с бесконтрольным ростом курса доллара ряд монгольских банков приостановил продажу американской валюты. Один из крупнейших коммерческих банков Монголии «Голомт банк» не проводит обменные операции уже двое суток. Пока со стороны руководства банков нет официального уведомления о том, когда будет возобновлена продажа валюты.

ИА REGNUM Доллар

В последние дни курс доллара в Монголии неизменно рос и уже превысил отметку 2400 тугриков (около 58 рублей). По неофициальным данным, на черном рынке валюту продают уже по 2580 тугриков (около 63 рублей) за доллар.

Некоторые аналитики связывают эту ситуацию с действиями Центрального банка Монголии. В последний раз Центральный банк поставил доллары в коммерческие банки 3 ноября 2016 года.

На валютном аукционе, состоявшемся 10 ноября, коммерческие банки вынесли предложение о покупке 4 млн долларов, но Центральный банк в этом аукционе не участвовал.

О росте курса доллара на черном рынке после приостановления продажи долларов коммерческими банками сообщает и информагентство Medee.mn. По его данным, в центре обмена валюты «Найман шарга», который является самым крупным валютным рынком Монголии, курс продажи доллара достиг 2535 тугриков, а курс покупки — 2560 тугриков. Курс доллара вырос на 100 тугриков за сутки.

Отметим, ранее эксперты Bloomberg назвали монгольский тугрик одной из самых слабых валют в списке 154 валют мира. В 2016 году курс монгольского тугрика к американскому доллару упал более чем на 12%. Падение цен на первичное сырьё на мировом рынке и снижение иностранных инвестиций привели экономику Монголии к кризису. Только в августе 2016 года курс доллара вырос на 7,8%, что явилось самым негативным показателем с 1993 года.