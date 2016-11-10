Москва, 10 ноября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило свои прогнозы по спросу на нефть в мире в 2016 и 2017 годах, говорится в докладе агентства.

Bashneft.ru Добыча нефти

Согласно данным МЭА, в 2016 году спрос останется на уровне 96,3 млн баррелей, в 2017-м — на уровне 97,5 млн баррелей в сутки.

Также в докладе МЭА отмечается рост добычи нефти в октябре 2016 года странам-членами ОПЕК — она выросла на 230 тыс. баррелей в сутки за счет восстановления добычи в Нигерии и Ливии, а также выхода Ирака на исторический максимум по производству нефти.

Страны, входящие в ОПЕК, в настоящее время добывают 33,83 млн баррелей нефти в сутки. По прогноз амагентства, рост мирового спроса в 2016 году ослабится до 1,2 млн баррелей в сутки.