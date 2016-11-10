Москва, 10 ноября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Финансирование футбольного клуба «Динамо» (Москва), по итогам прошлого сезона вылетевшего из Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), будет значительно сокращено из-за финансовых проблем. Об этом заявил председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский агентству «Р-Спорт».

Fcdynamo.ru Футбольный клуб «Динамо» Москва

«Финансирование клуба будет значительно сокращено, что и подтвердил совет на вчерашнем заседании (9 ноября), однако переговорный процесс еще идет», — сказал Стржалковский.

После 21 тура ФНЛ московское «Динамо» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков.