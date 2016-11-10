Москва, 10 ноября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В России в октябре продолжилась тенденция по росту повседневных расходов, начавшаяся в сентябре. Причем этот рост в целом оказался даже более бурным, чем месяцем ранее. Так, по итогам октября общие расходы наших соотечественников на товары повседневного спроса выросли на 8,6% относительно сентября, что существенно превосходит месячную инфляцию в 0,4% (по данным Росстата). Такие данные представил Исследовательский холдинг «Ромир».

Romir.ru Динамика повседневных расходов жителей городов России с населением от 100 тысяч жителей (январь 2012 – октябрь 2016 года)

Годовой рост также оказался выше накопленной за период инфляции в 6,1% и составил 7,1% относительно октября 2015 года. Таким образом, впервые за многие месяцы реальные расходы граждан РФ сравнялись с аналогичными показателями 2013 года.

Если в сентябре драйверами роста повседневных расходов выступили жители Центрального ФО во главе с жителями Москвы, то в октябре пальму первенства по росту расходов перехватили Северо-Запад (+14,6%) и Сибирь с Дальним Востоком (+12%). Причем и в разрезе года эти регионы также показали самый большой рост — в СЗФО +17,3% и в Сибири и на Дальнем Востоке +22%.

Отметим, что весомый вклад в рост расходов на северо-западе страны внесли жители Санкт-Петербурга, увеличившие свои расходы в октябре на 14,4% относительно сентября, когда рост, напомним, был минимальным.

В целом в Центральной России расходы потребителей в октябре показали рост на 6,4% и в разрезе месяца, и в разрезе года. Подобная ситуация сложилась и в Южном ФО — рост более 6% за месяц и за год. А вот в Приволжском ФО и на Урале по итогам октября был зафиксирован рост расходов на 5−7%, однако в разрезе года роста не случилось. Относительно октября 2015 года потребители Поволжья сократили свои расходы на — 5,6%, а уральцы — на — 9,9%.

В целом рост расходов продолжился во всех типах городов, и особенно в городах-миллионниках, где за месяц жители потратили на 13,7% больше, чем месяцем ранее. Лидировавшие по росту расходов в сентябре пятисоттысячники в октябре снизили темпы роста до 4,8%. Зато жители стотысячников резко свои расходы увеличили в октябре после скромного роста в сентябре — до 8,9%.

Исследовательская скан-панель основана на данных потребления 35 тыс. жителей России, 13 тыс. домохозяйств в 180 городе с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.