Москва, 10 ноября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Легендарный советский космонавт Георгий Гречко находится в одной из клиник Москвы после сердечного приступа. Его состояние медики оценивают как стабильное, передает 10 ноября ТВЦ.

Serge Serebro Георгий Гречко

Как рассказала дочь космонавта Ольга Гречко, двумя днями ранее состояние Георгия Михайловича ухудшилось, он попал в реанимацию. После курса интенсивной терапии он чувствует себя лучше.

В этом году Георгию Гречко, дважды Герою Советского Союза, исполнилось 85 лет. Летчик-космонавт совершил три полета на орбиту в качестве бортинженера, последний раз — в 1985 году в возрасте 54 лет. До 1995 года Гречко оставался самым пожилым в стране человеком, побывавшем на орбите.