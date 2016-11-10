Ереван, 10 ноября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Пожалуй, ключевой темой в ходе визита президента Армении Сержа Саргсяна в Объединенные Арабские Эмираты, является экономика. На второй день визита, 10 ноября, Саргсян провел встречу с руководителями инвестиционных компаний ОАЭ, которым предложил рассмотреть льготные условия для их инвестиций в экономику Армении.

Аппарат президента Армении

ОАЭ, как одна из светских и экономических активных монархий Персидского Залива, традиционно привлекает армянских предпринимателей. Определенный интерес представляет для нее и Армения с точки зрения выхода на региональные рынки, чему способствуют активно формируемые индивидуальные связи, географическая близость двух стран и определенные потуги Еревана в деле формирования соответствующих предпосылок.

В последние несколько лет двусторонние контакты были подкреплены открытием посольства ОАЭ в Ереване. Хотя у Армении было свое диппредставительство в Эмиратах с 2000 года, посольство в Ереване появилось лишь в 2015 году. Армянская община ОАЭ сформировалась преимущественно в последние десятилетия за счет выходцев из других стран Ближнего и Среднего Востока и собственно Армении. Хотя она и немногочисленна (порядка 10 тыс. человек главным образом в Дубае, Абу-Даби и Шардже), но их деловая активность высока.

Несмотря на определенную активность Еревана в отношении иных монархий региона (Кувейт, Катар), именно отношения с ОАЭ продвинулись особо успешно в политическом плане. Это важно для Армении с точки зрения нахождения определенных точек притяжения в Аравии, где сосредоточены богатые экономические и, соответственно, политические ресурсы. Особенно с учетом региональных исламских организаций, по религиозному признаку традиционно поддерживающих в Закавказье Азербайджан.

Что касается собственно Эмиратов и торговых с ними отношений, то с 2012 года они переживают спад. Причем пострадал не столько экспорт из Армении в ОАЭ, сколько импорт. С 2012 года к 2015 году экспорт из Армении сократился с $9,4 млн до $9,1 млн, а импорт — с $354 млн до $172 млн (по данным Нацстатслужбы Армении). Главным образом, полагаем, что резкое сокращение импорта связано с переориентацией импорта Армении на китайский и евразийский рынки.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом общие инвестиции в экономику Армении сократились на 26%, а прямые иностранные инвестиции — на 40%. В первом квартале 2016 года иностранные инвестиции сократились вдвое

Относительно инвестиций в Армению можно утверждать, что ОАЭ традиционно инвестируют в более благоприятных условиях, чем предлагает им Армения. Кроме двух крупных проектов в Армении, и то культурно-социальной направленности (восстановление Агарцинского монастыря и ремонт водного туннеля Арпа-Севан), других крупных инвестиционных проектов из ОАЭ вспоминать не приходится.

Таким образом, кроме политических встреч в ОАЭ, Серж Саргсян проводит встречи и с инвесторами, которые, согласно пресс-службе Саргсяна, оценили его текущий визит и диалог с политическим руководством страны, а также выразили готовность обсудить конкретные инвестиционные проекты. Саргсян в свою очередь сообщил, что есть стратегические инвестиционные пакеты, находящиеся в центре его внимания, и он посодействует их реализации, а в случае крупных инвестиционных проектов особыми решениями будут предоставлены льготы.

В ходе встречи Сержа Саргсяна с вице-президентом, премьер-министром и правителем Дубая Мухаммедом Бин Рашид аль-Мактумом стороны подчеркнули важность либерализации визового режима между двумя странами. Шейх сообщил, что с будущего года авиакомпания Fly Dubai намерена увеличить частоту полетов в Ереван до ежедневных. Впрочем, ничего юридически обязывающего, стороны подписали лишь ряд меморандумов о взаимопонимании и одно международное соглашение.