Новосибирск, 10 ноября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Новосибирца, который год назад выстрелил в окно отдела полиции из самодельного оружия и ранил полицейского, суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

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Следствием и судом установлено, что вечером 22 октября 2015 года 44-летний мужчина, находясь возле одного из домов по ул. Оловозаводская Кировского района Новосибирска выстрелил в окно отдела полиции №8 «Кировский» из самодельного укороченного ружья и ранил следователя. Вскоре он был задержан, у него было изъято несколько единиц оружия и патроны. Мужчину заключили под стражу. В ходе следствия он выдвинул свою версию произошедшего, заявив, что выстрелил случайно. Однако результаты судебно-медицинских экспертиз данную версию опровергли, причастность мужчины была доказана.

Также установлено, что он без разрешения органов внутренних дел на приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов к нему, приобрел пистолет, изготовленный самодельным способом из пистолета «Beretta M1934», пригодный для стрельбы патронами 9×19, самодельный пистолет, предназначенный для стрельбы патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, девять патронов калибра 9 мм, изготовленные самодельным способом, 89 патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, а также взрывпакет, электродетонатор типа «ЭДП» и бездымный порох, которые хранил по месту своего проживания.

Стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый страдает психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 44-летнего жителя Новосибирска, уличенного в совершении общественно опасных деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств)», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по некоторым данным, стрелявший мужчина (Евгений Артамонов) имел отношение к правоохранительным органам, в частности, является отставным сотрудником МВД. А стрелял он из-за накопившейся обиды на правоохранительную систему

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