Москва, 10 ноября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала дестабилизацию обстановки в Крыму целью диверсионной группы, задержанной сотрудниками ФСБ накануне в Севастополе.

Bloknot.ru Наталья Поклонская

По ее словам, по всей видимости, целью является дестабилизация ситуации в Крыму, то есть совершение противоправных деяний. Поклонская выразила уверенность, что «адекватные меры для привлечения внимания к действиям украинской стороны» будут предприняты и на международном уровне.

Ранее о том, что в Севастополе задержана группа диверсантов Минобороны Украины сообщила ФСБ РФ. В ведомстве уточнили, что при них были обнаружены мощные взрывные устройства, средства спецсвязи и карты крымских инфраструктурных объектов.

Суд в Севастополе решит вопрос об избрании им меры пресечения. Заседание проходит за закрытыми дверьми. По данным СМИ, трое задержанных уже признали вину и начали давать показания. Украина, в свою очередь, опровергает возможность задержания украинских диверсантов — их в Крыму якобы нет.