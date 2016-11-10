Москва, 10 ноября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. В Москве 25 съездов на МКАД, примыкающих к кольцевой магистрали, могут быть закрыты, заявил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. Чиновник пояснил, что согласно экспертной оценке, съезды под углом 90 градусов и без полос разгона и торможения признаны небезопасными.

ssr (talk) Московская кольцевая автомобильная дорога. Пересечение с Ярославским шоссе

«Мы провели всестороннее исследование: изучили все причины возникновения наибольших затруднений, пробок и аварий. МКАД был условно разделен на ряд участков, на каждом выделили проблемные места», — отметил Жидкин, добавив, что реконструкцией проблемных мест на дорогах столицы могут заняться инвесторы.

«Градостроительная документация для участия инвесторов готовится более чем по 20 дорожным объектам», — уточнил он.

Напомним, ранее Хуснуллин сообщил, что в 2018 году планируется реконструкция трех участков МКАД протяженностью порядка 20 километров, расположенных между Волоколамским и Осташковским шоссе.