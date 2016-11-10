Киев, 10 ноября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко ратифицировал продление соглашения о расследовании катастрофы рейса МН17 авиакомпании MalaysianAirlines над Донбассом до 1 августа 2017 года, сообщает пресс-служба главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Ратификация Соглашения между Украиной и Нидерландами о продлении действия соглашения от 28 июля 2014 года о Международной миссии защиты расследования катастрофы рейса МН17 создает «необходимые правовые рамки для дальнейшей деятельности» миссии.

Это будет способствовать «быстрейшему завершению расследования катастрофы рейса МН17 авиакомпании Malaysian Airlines», говорится в сообщении. Документ вступит в силу с даты последнего письменного сообщения о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Напомним, 26 октября российская сторона передала представителям прокуратуры Нидерландов радиолокационные снимки, связанные с гибелью воздушного судна.

28 сентября 2016 года совместная следственная группа JIT, расследующая обстоятельства крушения Boeing, опубликовала предварительный доклад. По мнению следователей, пассажирский самолет был сбит ракетой комплекса «Бук» с подконтрольной ополченцам территории. Российские власти назвали доклад предвзятым и политически мотивированным, который основан только на данных, полученных от украинской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2014 года в небе над территорией ДНР был сбит самолет компании «Малайзийские авиалинии», совершавший рейс МН-17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Все пассажиры и экипаж самолета (298 человек) погибли.