Саратов, 10 ноября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. 10 ноября 2016-го к Дню сотрудника органов внутренних дел в Саратове на Аллее Мужества состоялось торжественное открытие бюстов лейтенанта милиции Виктора Пруцких и лейтенанта милиции Валерия Гонина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

64.мвд.рф Аллея Мужества

Лейтенант милиции Валерий Гонин, оперуполномоченный СОБР УБОП КМ ГУВД Саратовской области, погиб в бою 18 ноября 2002 года при отражении нападения на колонну автомобилей, следовавших в населенный пункт Симсир в Чеченской Республике для проведения оперативно-разыскных мероприятий по выявлению лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Лейтенант милиции Виктор Пруцких, оперуполномоченный ОМСН КМ ГУВД Саратовской области, 2 октября 2004 года в ходе проведения операции по освобождению похищенного человека закрыл собой гражданское лицо от огневого поражения осколками гранаты, от полученных ран скончался на месте.

За мужество и отвагу оба героя награждены орденом Мужества (посмертно).

Присутствующие почтили память павших минутой молчания, состоялось возложение цветов к монументам. В церемонии приняли участие начальник ГУ МВД России по Саратовской области генерал-лейтенант полиции Сергей Аренин, почетные гости из числа руководителей региона, общественности, а также близкие и родные сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.