Красноярск, 10 ноября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В Красноярске начал работу основной день XII Красноярского городского форума. Его участниками стали более 600 инициативных горожан. В рамках открытия глава города Эдхам Акбулатов обратился к красноярцам: «Сегодня вы, инициативные горожане, — самые главные участники форума. Благодаря вашим проектам развивается наш город. Спасибо вам за вашу инициативу, за пример того, как надо относиться к своему городу, чтобы преобразовывать окружающее пространство».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска XII Красноярский городской форум

Название Красноярского городского форума нынешнего года — «Инициативные красноярцы — родному городу» стало лейтмотивом церемонии открытия.

Участники форума познакомились с инициативными горожанами, которые совершенно бескорыстно готовы помогать людям, создавать уникальные общественные пространства, объединять и заряжать своей энергией окружающих. В их числе Алексей Жученко — автор фигур для оформления дворовых территорий, который создал настоящую сказку во дворе своего дома. Президент Красноярской краевой федерации хоккея с мячом, инициатор развития в Красноярске нового вида спорта fireball Игорь Бондаренко. Среди героев Софья Редько — инициатор проекта «Больничная клоунада», Наталья Каптелинина — автор проекта «Шаг за шагом к мечте», которая, будучи прикованной к коляске, помогает людям с ограниченными возможностями. Эти замечательные красноярцы стали героями телевизионных сюжетов городских телекомпаний.

Отмечая важность освещения в СМИ именно добрых, позитивных проектов, реализованных горожанами, ведущие церемонии открытия подчеркнули, что сегодня необходимо не просто поднимать вопросы развития гражданского общества с экранов телевизоров, а помогать людям воплощать в жизнь нестандартные решения, которые изменяют облик Красноярска. Отрадно, что все больше городских СМИ реализуют именно такую информационную политику. В частности, телекомпания «Прима» формирует свою целевую аудиторию, объединяя красноярцев для изменения нашего города к лучшему. Немало ярких примеров и у других городских средств массовой информации.

Обсуждая вопросы подвижнической деятельности, участники форума, глава города Красноярска особо отметили добрые дела мецената, Почетного гражданина города Красноярска Хазрета Совмена. Благодаря его поддержке только за последние годы была проведена реконструкция часовни Параскевы Пятницы, благоустроена ее территория. Буквально новую жизнь обрёл парк имени 1 мая. Создан Мемориал 70-летия Победы в Ленинском районе. Возведен детский сад в жилом районе «Покровский». Поэтапно формируется образцовое общественное пространство — парк имени 400-летия Красноярска. Такие знаковые для всех горожан мероприятия как День города, фестиваль «Волшебный лёд Сибири», выставка портретов красноярцев-героев Советского союза «Лики Победы» и многие другие проекты состоялись благодаря Хазрету Совмену.

Кульминацией церемонии открытия стало предложение Эдхама Акбулатова присуждать, начиная с 2017 года, специальную премию «Красноярск рукотворный», обладателем которой сможет стать каждый инициативный горожанин.

Добавим, что Красноярский городской форум продолжит свою работу на дискуссионных площадках по самым актуальным темам. Участники, эксперты не просто обсудят вопросы, касающиеся формирования доступной городской среды, развития общественных пространств как центров притяжения общественных инициатив, разработки событий, объединяющих город и его жителей, организации современного процесса обучения школьников, положительного опыта обустройства дворового пространства, но и представят конкретные предложения к реализации.

Итоги XII Красноярского городского форума будут подведены 11 ноября.