Ярославль, 10 ноября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Ярославна Светлана Ладуда вышла во второй этап конкурса «Истинная русская красота» и записала клип о любви к России на 14 языках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оргкомитете конкурса.

Скриншот клипа Светланы Ладуды Светлана Ладуда

Состязание русских красавиц началось 1 сентября с голосования за фотографии в социальных сетях. Светлана набрала свыше 1500 голосов и вышла во второй тур. По его правилам претендентки должны снять клип о любви к России.

В своем клипе девушка с длинными распущенными волосами, одетая в цвета национального флага, произносит под музыку признания в любви к России на 14 языках, в том числе тувинском, башкирском, татарском, калмыцком, эрзянском, якутском, удмуртском, осетинском, марийском, языке коми и, конечно, на русском. В клипе предстает Волга в Ярославле, Успенский кафедральный собор, а также Петропавловский парк с одноименным храмом. Светлана ходит босиком по берегу и опускает ноги в воду.

«О конкурсе мне написал незнакомый иностранец и сказал, что мне обязательно надо принять участие. Коса у меня чуть более метра, не измеряла давно. Распущенные — чуть ниже колен, более 130 см. С распущенными я не хожу по улице, запутаюсь в волосах.С косой хожу редко, слишком много внимания. Волосы я не отращиваю специально, у меня с детства длинные косы. Как только волосы выросли до колен, то короче уже не были никогда. Одни подстригают волосы по плечи, другие — по пояс, а я — чуть ниже колен. Мне так нравится, такая длина для меня комфортна. Заплетать волосы несложно, они мягкие и послушные. Сложно только сушить волосы после мытья», — рассказала Светлана Ладуда корреспонденту ИА REGNUM. Победительница определится 12 декабря — в День Конституции России. Организаторы конкурса обещают «Истинной русской красоте» сертификат на приобретение однокомнатной квартиры в Москве.