Москва, 10 ноября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на пятницу, 11 ноября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс евро

Курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 47,67 копейки и составил 63,4161 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 2,01 рубля — до 69,3392 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1,17 рубля по сравнению с предыдущим показателем и составила 66,0815 рубля. Ранее биржевые курсы доллара США и евро снижались к рублю в ходе торгов 10 ноября, свидетельствуют данные Московской биржи.